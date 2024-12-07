ارتياح بين نجوم الزمالك لتولي أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة

أبدى مجموعة من نجوم نادي الزمالك، ارتياحهم لتولي المهندس هاني أبو ريدة، رئاسة اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة، معربين عن ثقتهم في قدرته على قيادة الكرة المصرية للطريق الصحيح نظرا لما يمتلكه من خبرات إدارية كببرة.

وباستطلاع رأي نجوم الزمالك حول فوز أبو ريدة، برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية، بدأ حلمي طولان حديثه قائلا: "هو الأصلح لقيادة الكرة المصرية، نظرا لما يمتلكه من قدرات إدارية كبيرة، فهو أكثر الأفراد نجاحا في إدارة الكرة داخل مصر حاليا".

موقف نجوم الزمالك من تولي أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة

وأضاف: "أبو ريدة شخص قريب إلى قلبي كثيرا واختياره لقائمة بعض أعضائها غير معروف للناس أمر ايجابي ورائع للغاية، في ظل احتياج الكرة المصرية لمن يعمل باجتهاد دون النظر للشو الإعلامي".

فيما قال طارق يحيى: "أبو ريدة إضافة كبيرة لإدارة الكرة المصرية يكفي أنه أقدم عضو تنفيذي داخل كاف وفيفا".

وتابع: "أتمنى من أبو ريدة وضع جدل مسابقة للدوري بشكل منتظم والاعتماد على خبير مصري لرئاسة لجنة الحكام وليس أجنبي".

وأتم: "أدعم أبو ريدة بشكل قوي وأثق أنه قادر على عودة مصر لمنصات التتويج من جديد".

وأشاد محمد صلاح، بتولي رئاسة الجبلاية قائلا: "خبرات أبو ريدة حدث ولا حرج وفوز قائمته بالتزكية خير رد على قوته".

واستطرد: "أحيي أبو ريدة على العناصر التي اختارها ضمن قائمته خاصة وأنها تضم مجموعة من رجال الاقتصاد والأعمال والتخطيط وهذا ما تحتاجه الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "لا أرى أي أزمة في عدم وجود نجم كرة ضمن قائمة أبو ريدة فالجميع شاهد ماذا فعل نجوم الكرة خلال فترة توليهم مناصب داخل الجبلاية، فجميعهم تفرغ للظهور التلفزيوني والعمل الإعلامي دون النظر إلى دورهم في إدارة الكرة المصرية".

وأثنى هشام يكن، على فوز قائمة أبو ريدة بالتزكية قائلا: "أبو ريدة راجل قوي وإضافة كبيرة الكرة المصرية لكنه بحاجة لدعم كل عناصر اللعبة حتى ينجح فلن يحقق النجاح دون تعاون الآخرين".

وأضاف: "أتمنى من أبو ريدة أن يعيد النظر في لجان الجبلاية وأن يعيد هيكلة الأمور داخل الكرة المصرية، وأن يستعين بوجوه جديدة خلال ولايته".

بينما أكد طارق السيد، أن عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي "فيفا"، هو رجل المرحلة قائلا: "أبو ريدة فوق التقييم فهو رجل المرحلة والأكثر أحقية لإدارة اتحاد الكرة نظرا لما يمتلكه من خبرات إدارية كبيرة اكتسبها على مدار السنوات الماضية".

وأضاف: "أبو ريدة هو الأب الروحي للمنتخبات المصرية ولن أنسى جهوده التي ساهمت في العديد من النجاحات للكرة المصرية".

وأتم: "لماذا يتناسى البعض قدرة أبو ريدة في استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية عام 2019، ونجاحه في تقديم أقوى بطولة لكأس الأمم شهدتها القارة الإفريقية على مر العصور".