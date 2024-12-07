النصر السعودي يرغب في التخلي عن ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية أن النصر السعودي يخطط لبيع النجم السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ماني يقترب من مغادرة النصر

حيث يسعى الفريق لتعزيز خط هجومه من خلال استبدال ماني بلاعب آخر، مما يساعد الفريق على المنافسة بشكل أقوى مع الهلال والاتحاد في الدوري.

واتخذ النادي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تحسين أداء الفريق وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع الضغوط المتزايدة للمنافسة على الألقاب المحلية.

لكن لم يكشف عن هوية اللاعب الذي سيحل محل ماني وما إذا كان سيساهم في تعزيز قوة الفريق الهجومية.