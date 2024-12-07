محافظ الدقهلية ووزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنصورة



افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مكتب توثيق الشهر العقاري الجديد بمبنى مجمع المحاكم بالمنصورة.

وقام محافظ الدقهلية ووزير العدل ومساعديه ورؤساء المحاكم والمستشارين، بافتتاح مكتب الشهر العقاري بمبنى مجمع محاكم المنصورة، والذي يعمل بأحدث النظم التكنولوجية منذ تلقي الطلبات وحتى تسليم الخدمة للمواطنين، ويعمل بنظام الشباك الواحد، كما يمكن للمواطنين التقديم عن بعد "اونلاين" باستخدام تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر بوابة مصر الرقمية، الأمر الذي ينهي المعاملات بدقة عالية وفي أسرع وقت باستخدام النماذج المؤمنة.

وثمن محافظ الدقهلية، الدور المتميز لوزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في توثيق محرراتهم الرسمية، لا سيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية، وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

من جهته أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية،وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن الجمهورية بزيادة عدد مكاتب التوثيق تخفيفا عن كاهل المواطنين في تلقي الخدمة من أقرب مكان،وقال إن الوزارة تعمل علي تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين، ويختصر الاجراءات التى يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف.

وأوضح وزير العدل أنه بافتتاح هذا المكتب الجديد يصبح بالدقهلية فرع توثيق يعمل بنظام الشباك الواحد،وأن المكتب يقدم خدماته للمواطنين على مدار اليوم من خلال عدد 6 شباك لتوثيق المستندات الرسمية ومكاتب حفظ المستندات إلى جانب تخصيص أماكن لاستراحة المواطنين.

كذلك قام محافظ الدقهلية ووزير العدل بزيارة محكمة استئناف المنصورة بمنطقة المختلط،ومكتب المحامي العام الأول النيابة العامة،نيابة استئناف المنصورة،وعدد من المكاتب الإدارية بالمحكمة وسط ترحيب العاملين بالمحكمة.

جاء ذلك بحضور، المستشار حسين قنديل رئيس الاستئناف - رئيس محكمة استئناف المنصورة -رئيس مجلس التأديب والصلاحية،المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم والشهر العقاري،المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة،المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والنواب، المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار عماد عبد الله مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، المستشار عماد الدين عبد الحميد رئيس الاستئناف - رئيس محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية،المستشار عبد الله الشاذلي رئيس الاستئناف - رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية،المستشار مصطفى نبيل سمرة رئيس الاستئناف - المحام العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، المستشار عمرو أحمد ضيف المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، المستشار فخري خيري السيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار عمرو فوزي عضو المكتب الفني لوزير العدل.

هذا وكان محافظ الدقهلية قد استقبل وزير العدل بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

محافظ الدقهلية ووزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنصورة

94cf74ab-ec3f-47c3-af80-a0d3568ff80c

abef4aa3-de21-4d83-8310-a43a37678298

c0f50542-39c7-46f1-b7e6-8953583d0ad5

1f2839d5-61f6-42b3-ab88-917b604c3e97

010fa045-4286-48c7-82e7-852496e23174