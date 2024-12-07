الإعدام لسائق لاتهامه بقتل شخص في مشاجرة بينهما بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، الإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي لما اقترفه بقتل شخص طعنا إثر نشوب مشاجرة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهم "علي.س.م" 22 سنة - سائق، في القضية رقم لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3910 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2023/8/3 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتل المجني عليه عبد العليم عوض عبد العليم - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني وتوجه إلى مكان تواجد الذي أيقن تواجده به سلفًا وما أن ظفر به حتى سدد له ضربة بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصدًا بذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واستطرد أمر الاحالة ان المتهم حازا وأحرزا بغير ترخيص أدوات (شومه) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.