الطبيبة الشرعية تكشف تفاصيل جديدة عن جثمان نجل السفير

كشفت الطبيبة الشرعية في قضية مقتل نجل سفير سابق، أمام المحكمة أن حالة التعفن التي ظهرت على جثمان نجل السفير المجني عليه، تشير إلى أن الجريمة وقعت قبل يوم من اكتشاف الجثة.

وأوضحت أن تعفن الجثمان يعتمد على عوامل عديدة، من بينها درجة الحرارة داخل الغرفة التي وُجدت فيها الجثة.

وأشارت إلى أن الجثمان كان في حالة تعفن رمِّي، ما صعّب عملية الكشف أي جروح سطحية أو إصابات طفيفة، إلا أنها أكدت عدم وجود أي كسور في القدم، موضحة أن الإصابات تركزت على مناطق الرأس والصدر والظهر.

كما قدمت الطبيبة الشرعية للمحكمة تقريرًا وصورة تؤكد سلبية عينات المخدرات للمجني عليه، مشددة على أن تحليل العيّنات لم يظهر أي دليل على تعاطيه مواد مخدرة.

وصل منذ قليل لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، أسرة نجل سفير سابق، قُتل على يد 3 أشخاص بدافع سرقته بمنطقة الشيخ زايد.

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة، المتهمين بقتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة طالبين بتهمة قتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.



أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل العمد لابن السفير والمقترن بالسرقة بالإكراه، بالأدلة الفنية وتحركاتهما بسيارة المجنى عليه عقب استيلائهما عليها، كما أمرت بمقارنة بصماتهما بالتى رُفع آثارها بمسرح الجريمة على مقابض الأبواب وزجاجتى «بيرة» وعلى جثمان الضحية وبيان مطابقتها من عدمه، فضلًا عن الجلد البشرى الذي عُثر عليه في أظافر المجنى عليه أثناء مقاومته لهما قبل أن يطعناه بسكين وخنجر تبين أنه ملك الضحية وكان داخل الشقة.



اعترافات المتهمين في النيابة العامة

أكد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنهما خطط للجريمة لعملمها أن المجنى عليه حضر إلى القاهرة قادمًا من السعودية حيث يعمل بإحدى الشركات، ويعيش وحيدًا بالشقة محل الجريمة، ويمتلك مزرعة، فطمعا في أمواله وسيارته فقزا على سور مسكنه وصعقاه بصعق كهربائى ليشلل مقاومته، لكنه عافر معهما حتى سددا له طنعات عدة بسكين كان بحوزتهما و«خنجر» خاصته.

كشفت تحقيقات أن والد المجنى عليه، حاول الاتصال عليه من يوم الأربعاء الماضى، دون جدوى، وانتابه قلق لما وجد تليفون الابن مغلقًا، فحضر إلى مسكنه واستعان بـ«نجار» وكسر باب شقة الابن، يوم الجمعة الماضى، ليعثر على جثمانه ملفوفًا في سجادة ويحيط به دماء، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي حضرت لتكثف تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.