حالة الطقس اليوم في مصر

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الاحد

حالة الطقس اليوم السبت الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٤، كشف التحديث الأخير لـ خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي

طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر

- طقس بارد على كل الأنحاء.

 

الظواهر الجوية

 

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

درجات الحرارة:

 

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

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