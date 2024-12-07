بيلجرني يسخر من جمهور ريال مدريد.. تصريحات نارية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث مانويل بيلجرني المدير الفني لفريق ريال بيتيس خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة بسخرية لاذعة على جماهير ريال مدريد.

يلتقي فريق ريال بيتيس أمام برشلونة في تمام الساعة الخامسة مساء وربع بتوقيت القاهرة، السادسة مساء وربع بتوقيت مكة المكرمة اليوم الموافق 7 ديسمبر 2024.

تذاع المباراة التي تقام على أرض ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

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سخرية لاذعة على جماهير ريال مدريد 

قال بيلجريني مدرب ريال بيتيس: “أتمنى من جماهير احد الفرق ان لا يشجعوننا غدا من اراد الصدارة فليحسمها بنفسه ولاينتظر لنا ان نحسمها له”.

كان ريال مدريد قد خسر أمام اتلتيك بلباو في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما جعل فارق النقاط يتسع مجددا مع برشلونة المتصدر.

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