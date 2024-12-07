إجراء 25 عملية جراحية دقيقة بقسم طب وجراحة العيون بمستشفي سوهاج الجامعي

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بفريق عمل قسم طب وجراحة العيون، والذي استطاع علي مدار ١٢ ساعة اجراء ٢٥ عملية جراحية في لستة استثنائية، وذلك تحت إشراف نخبة من اساتذة العيون بقسم طب وجراحة العيون، مقدمًا الشكر للفريق الطبي والأطقم التمريضية علي مابذلوه من جهود في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية، ومساهماته في رفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وقال النعماني أن زيادة الإقبال على المستشفيات الجامعية تؤكد ثقة المواطنين فيها وفيما تقدمه من خدمة لهم، وأن علينا أن نتحمل الأعباء الكبيرة التى تلقى على كاهلنا لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة سوهاج، مؤكدًا علي اننا نسعى إلى إرضاء المواطنين والأ نتوقف عن التطوير المستمر فى الأداء، وتدبير الموارد المالية اللازمة للتطوير رغم محدودية ما تملكه الجامعة من موارد.

وأضاف النعماني ان قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي نجح في نوفمبر الماضي في إنهاء قوائم الإنتظار المسجلة والمحولة اليه، وذلك فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إنه تم إجراء ٢٥ عملية تضمنت الجسم الزجاجي لعلاج الانفصال الشبكي، وحقن زيت السليكون، وعمليات ثقب الشبكية، موضحًا ان القسم مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية علي مستوي الصعيد.

وذكر الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إنه تمت إجراء جميع الحالات بالمجان، مثمنًا دعم اداره الجامعة بقياده الدكتور حسان النعماني لكلية الطب وللمستشفيات الجامعية، وحرصها علي المشاركة في تنفيذ كافه المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين صحه الإنسان.

وأشار الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس القسم ان العمليات تمت بقيادة الدكتور محمد العجوز والدكتور محمود فاروق، وبحضور جميع فريق الشبكية والدكتور اسلام عوني، الدكتور علاء سنجاب، الطبيب احمد حلمي والأطباء المقيمين المجتهدين يونس شعبان وندي عصام وعمرو محمد، مضبفًا ان القسم نجح منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتي اليوم في إجراء ٥٤٩٦ عمليه ذات مهاره.