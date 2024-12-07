إجراء 25 عملية جراحية دقيقة بقسم طب وجراحة العيون بمستشفي سوهاج الجامعي

محافظات
الفريق الطبى
الفريق الطبى

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بفريق عمل قسم طب وجراحة العيون، والذي استطاع علي مدار ١٢ ساعة اجراء ٢٥ عملية جراحية في لستة استثنائية، وذلك تحت إشراف نخبة من اساتذة العيون بقسم طب وجراحة العيون، مقدمًا الشكر للفريق الطبي والأطقم التمريضية علي مابذلوه من جهود في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية، ومساهماته في رفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وقال النعماني أن زيادة الإقبال على المستشفيات الجامعية تؤكد ثقة المواطنين فيها وفيما تقدمه من خدمة لهم، وأن علينا أن نتحمل الأعباء الكبيرة التى تلقى على كاهلنا لخدمة المواطنين، وذلك  فى إطار الدور المجتمعى لجامعة سوهاج، مؤكدًا  علي اننا نسعى إلى إرضاء المواطنين والأ نتوقف عن التطوير المستمر فى الأداء، وتدبير الموارد المالية اللازمة للتطوير رغم محدودية ما تملكه الجامعة من موارد.

وأضاف النعماني ان قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي نجح في نوفمبر الماضي في إنهاء قوائم الإنتظار المسجلة والمحولة اليه، وذلك فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إنه تم إجراء ٢٥ عملية تضمنت الجسم الزجاجي لعلاج الانفصال الشبكي، وحقن زيت السليكون، وعمليات ثقب الشبكية، موضحًا ان القسم مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية علي مستوي الصعيد.

وذكر الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إنه تمت إجراء جميع الحالات بالمجان، مثمنًا دعم اداره الجامعة بقياده الدكتور حسان النعماني لكلية الطب وللمستشفيات الجامعية، وحرصها علي المشاركة في تنفيذ كافه المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين صحه الإنسان.

وأشار الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس القسم ان العمليات تمت بقيادة الدكتور محمد العجوز والدكتور محمود فاروق،  وبحضور جميع فريق الشبكية والدكتور اسلام عوني، الدكتور علاء سنجاب، الطبيب احمد حلمي والأطباء المقيمين المجتهدين يونس شعبان وندي عصام  وعمرو محمد، مضبفًا ان القسم نجح منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتي اليوم في إجراء ٥٤٩٦ عمليه ذات مهاره.

سوهاج جامعة سوهاج النعماني الفريق الطبي مستشفي سوهاج الجامعي قسم الطب وجراحة العيون

مواد متعلقة

مصرع عامل بورشة نجارة بسبب خلافات مالية بمركز سوهاج

"طالب" يتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال لسوء حالته النفسية بسوهاج

إصابة ربة منزل بطلق خرطوش أثناء عبث أبنها بمركز جرجا بسوهاج

مصرع 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الفاروقية بمركز دار السلام بسوهاج

النعماني يشارك طلابه بمعسكر الجوالة والخدمة العامة والتشجير بجامعة سوهاج

أصابة صاحب مطعم ماكولات بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بسوهاج.. التفاصيل

بسبب خلافات أسرية سيدة تحاول الانتحار بالسقوط من الطابق الثاني بسوهاج

وفاة سائق بشركة خاصة سبب تعرضة لنوبة صرع بمركز سوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت Ahly اليوم.. بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - مصر ترد بقوة على تقرير Wall Street Journal: لا صحة لمزاعم دعوة الرئيس السوري للمغادرة وتشكيل حكومة في المنفى