تفاصيل جلسة جوميز مع جهازه المعاون قبل لقاء إنيمبا في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه داخل فندق الإقامة بمدينة أويو النيجيرية، استعدادًا لمواجهة إنيمبا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد لمباراة إنيمبا النيجيري.

و تناقش المدير الفني مع معاونيه بشأن التقارير التي تم إعدادها عن المباراة والفريق المنافس قبل مواجهة إنيمبا.
ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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