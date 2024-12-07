عاجل.. إمام عاشور على رأس تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أورلاندو بيراتس

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل مباراة أورلاندو بيراتس، المقرر انطلاقها بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس، عند تمام الساعة الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج.

وشهد تشكيل الأهلي اليوم أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا، عودة محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعدما تغيب عن المباراة الماضية وشارك بدلا منه مصطفى شوبير.

كما عاد للتشكيل الأساسي أيضًا طاهر محمد طاهر على حساب بيرسي تاو، وذلك بعد استبعاد الأول من اللقاء الماضي بسبب الإيقاف في مسابقة الدوري.

كما ظهر عمر كمال عبدالواحد بدلا من خالد عبدالفتاح في مركز الظهير الأيمن بينما شارك رضا سليم بدلا من حسين الشحات في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أورلاندو، كالتالي:-