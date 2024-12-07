وفد زراعة النواب يتفقد بحيرة البرلس ومنطقة بحري (تفاصيل)

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بحيرة البرلس، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة كفر الشيخ، حيث التقى الوفد بعدد من الصيادين الذين استعرضوا المشكلات التى تواجههم في الصيد بالبحيرة، والتى في مقدمتها، قيام البعض بالصيد بالكهرباء وكذلك صيد الزريعة، الأمر الذى يهدد مصدر رزقهم.



من جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الدولة أنفقت علي تطوير بحيرة البرلس نحو ١٣ مليار جنيه، مشيرا إلى أنها تعد أفضل بحيرة علي مستوى الجمهورية، واعدا بالعمل علي حل مشكلات الصيادين وإزالة المخالفات.



وشدد نواب كفر الشيخ من بينهم النائب يونس عبد الرازق والنائب محمد الصمودى والنائب علي أبو أحمد، علي ضرورة الإسراع في حل تلك المشكلات.



وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حرصت علي زيارة البحيرة، ولقاء الصيادين لتفقد أوضاعهم علي أرض الواقع، والسعى لحل المشكلات التى تواجهم، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، مستشهدا بما تم فى بحيرة المنزلة وماتم انفاقه حتى الآن في بحيرة البرلس.



ووعد الحصرى بدعم اللجنة لمشكلات الصيادين، وتذليل العقبات أمامهم، ليتمكنوا من زيادة الإنتاج السمكى وتحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع.

كما تفقد الوفد منطقة بر بحرى بكفر الشيخ، حيث استمع الوفد لمشكلة تقنين أوضاع الأهالي علي الأراضي المقام عليها منازلهم.

وجاء ذلك بحضور خالد شعير سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

وطمأن النائب هشام الحصري، الأهالي، بشأن المشكلة معلنا التوافق خلال اجتماع الوفد أمس مع محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي علي تشكيل لجنة قانونية ممثلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية الثروة السمكية، ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لبحث آليات نقل ولايتها لمحافظة كفر الشيخ تمهيدا لتقنين أوضاع الأهالي عليها.



وضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد دمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائبة هدى الطنبارى، والنائب سعيد عمارة، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.