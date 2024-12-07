درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مختلف محافظات ومدن الجمهورية

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7-12-2024، على كافة المناطق في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإن حالة الطقس اليوم السبت 7-12-2024، تسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

فإن حالة طقس اليوم السبت 7-12-2024 تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 14 درجة والعظمى 23.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 درجة والعظمى 22.

-6 أكتوبر الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- دمياط الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الاسماعيلية الصغرى 12 درجة والعظمى 24.

- السويس الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- شرم الشيخ الصغرى 18 درجة والعظمى 27.

- الإسكندرية الصغرى 11 درجة والعظمى 23.

- العلمين الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- مطروح الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- الغردقة الصغرى 17 درجة والعظمى 27.

- الفيوم الصغرى 10 درجات والعظمى 23.

- بني سويف الصغرى 09 درجات والعظمى 23.

- المنيا الصغرى 09 درجات والعظمى 23.

- أسيوط الصغرى 09 درجات والعظمى 24.

- سوهاج الصغرى 10 درجات والعظمى 25.

- قنا الصغرى 10 درجات والعظمى 27.

- الأقصر الصغرى 11 درجة والعظمى 27.

- أسوان الصغرى 11 درجة والعظمى 27.

- الوادى الجديد الصغرى 08 درجات والعظمى 25.

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