محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة. .ويطلب عرض تقرير انشائي بحالة المدرجات



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة والتراك كمرحلة أولى من التطوير،وطلب من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة عرض بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة عرض تقرير بالحالة الإنشائية في أسرع وقت للبدء في إجراءات المرحلة الثانية لتطوير المدرجات والمقصورة وأفضل الطرق لرفع كفاءتها بما يليق بأبناء الدقهلية.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب التي يهدف إنشائها إلى صرف المياه أولا بأول ومنع تجميعها حول الملعب وأرضه،وأكد أنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير وأنه لا بد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة،وأننا نسعى ليحصل الملعب على الإعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل.

وثمن محافظ الدقهلية دور كلية الهندسة بجامعة المنصورة وثقته الكاملة في كوادرها العلمية والأكاديمية والاستشارية وإشرافها على المشروع والمشاركة والتعاون مع المحافظة في مشروعات عديدة متنوعة.

رافق محافظ الدقهلية خلال تفقده الأعمال الجارية بملعب استاد المنصورة،الدكتور محمود عبد الهادي مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية والمشرف على المشروع،والدكتور محمود الشهاوي،والدكتور اسماعيل زاهر،والدكتور ابراهيم محمد والدكتورة اسراء سمير من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة استشاري المشروع.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة....ويطلب عرض تقرير انشائي

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