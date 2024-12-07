محافظ القليوبية يحفز أبناء المحافظة قبل النهائي المرتقب باستاد القاهرة الدولي

محافظات
لاعبوا القليوبية
لاعبوا القليوبية

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، زيارة لغرفة ملابس فريق القليوبية لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة النهائية لدوري كأس المحافظات التي ستجمعهم بنظرائهم من محافظة بني سويف.
حرص المحافظ على توجيه كلمات التشجيع والدعم للاعبين، مؤكدًا ثقته بقدراتهم ومهاراتهم العالية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى أرض المحافظة. وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفع اسم القليوبية عاليًا، وأن يكونوا قدوة حسنة للشباب، وأن يمثلوا المحافظة بأفضل صورة.
وشدد المحافظ على أهمية الروح الرياضية العالية التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون خلال المباراة، مؤكدًا أن الفوز ليس هو الهدف الوحيد، بل الأهم هو تمثيل المحافظة بأخلاق رياضية عالية.
من جانبه، أعرب لاعبو الفريق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لزيارة المحافظ، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير المحافظة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على دعم الرياضة والشباب، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

لاعبو القليوبية

78fa75b8-f71b-4cac-9f39-17c55b57448f
78fa75b8-f71b-4cac-9f39-17c55b57448f
0e41a207-b2a8-484a-a427-71725883f167
0e41a207-b2a8-484a-a427-71725883f167
e45bdf47-1f46-4f72-8b7a-4def31571f00
e45bdf47-1f46-4f72-8b7a-4def31571f00
18fd8529-4249-403a-8871-afb8410d0a0b
18fd8529-4249-403a-8871-afb8410d0a0b
2914bc1d-1dd0-4525-96fa-d896f0b2429e
2914bc1d-1dd0-4525-96fa-d896f0b2429e
62fc627f-67de-4b2d-93a4-96f754476523
62fc627f-67de-4b2d-93a4-96f754476523
المهندس أيمن عطية ستاد القاهرة الدولي محافظة بني سويف محافـظ القليوبيــة مباراة النهائية

مواد متعلقة

"مجاني" بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت Ahly اليوم.. بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - مصر ترد بقوة على تقرير Wall Street Journal: لا صحة لمزاعم دعوة الرئيس السوري للمغادرة وتشكيل حكومة في المنفى

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024