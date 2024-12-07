سعر الذهب الآن… كم يسجل عيار ٢١؟

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

سعر الذهب الآن في مصر.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 نحو 3685 جنيهًا للبيع و3665 جنيهًا للشراء.. بينما وصل سعر الذهب عيا 24 إلى 4211.5 جنيه للبيع و4188.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب الآن

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار عبر موقع الفجر.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر الآن
سعر الذهببيعشراء
سعر الجنيه الذهب الآن29520 جنيهًا29360 جنيهًا
سعر أوقية الذهب الآن2635.99 دولار2635.72 دولار
سعر الذهب الآن عيار 244211.5 جنيه4188.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 223860.5 جنيه3839.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 213685 جنيهًا3665 جنيهًا
سعر الذهب الآن عيار 183158.5 جنيه3141.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 142456.75 جنيه2443.25 جنيه

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 4211.5 جنيه للبيع، 4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 3860.5 جنيه للبيع، 3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب الآن عيار 21 في تعاملات اليوم إلى 3685 جنيهًا للبيع، 3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فبلغ اليوم نحو 3158.5 جنيه للبيع، 3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في صباح التعاملات نحو 2456.75 جنيه للبيع، 2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في بداية التعاملات إلى 2105.75 جنيه للبيع، 2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن نحو 29480 جنيهًا للبيع، 29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2632.69 دولار للبيع، و2632.42 دولار للشراء.

سعر الذهب - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عيار ٢١ سعر عيار 18 أسعار الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب السبت

مواد متعلقة

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

"مجاني" بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت

بيلجرني يسخر من جمهور ريال مدريد.. تصريحات نارية

عاجل.. إمام عاشور على رأس تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أورلاندو بيراتس

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

رسميا.. محمد عبدالمنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لوهافر لهذا السبب