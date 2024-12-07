سعر الذهب الآن… كم يسجل عيار ٢١؟

سعر الذهب الآن في مصر.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 نحو 3685 جنيهًا للبيع و3665 جنيهًا للشراء.. بينما وصل سعر الذهب عيا 24 إلى 4211.5 جنيه للبيع و4188.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب الآن

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار عبر موقع الفجر.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر الآن سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب الآن 29520 جنيهًا 29360 جنيهًا سعر أوقية الذهب الآن 2635.99 دولار 2635.72 دولار سعر الذهب الآن عيار 24 4211.5 جنيه 4188.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3860.5 جنيه 3839.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3685 جنيهًا 3665 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 18 3158.5 جنيه 3141.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2456.75 جنيه 2443.25 جنيه

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 4211.5 جنيه للبيع، 4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 3860.5 جنيه للبيع، 3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب الآن عيار 21 في تعاملات اليوم إلى 3685 جنيهًا للبيع، 3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فبلغ اليوم نحو 3158.5 جنيه للبيع، 3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في صباح التعاملات نحو 2456.75 جنيه للبيع، 2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في بداية التعاملات إلى 2105.75 جنيه للبيع، 2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن نحو 29480 جنيهًا للبيع، 29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2632.69 دولار للبيع، و2632.42 دولار للشراء.