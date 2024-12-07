سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة..تطورات المعدن الأصفر وعيار ٢١ في مصر

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بوابة الفجر

 أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في مصر، خلال بداية التعاملات اليومية في محلات الصاغة، حيث يستخدم عيار 21 الأكثر انتشارا في صناعة المشغولات الذهبية والجنيه الذهب.

وأوضحت الشعبة، أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2024، في بداية التعاملات الصباحية  في محال الصاغة، وذلك وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» للذهب، وسجَّلت أسعار الذهب ما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام من الذهب عيار 24 اليوم السبت إلى 4211 جنيها للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في آخر تحديث له 3685 جنيهًا للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3159 جنيهًا للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2457 جنيهًا للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

الجنيه الذهب اليوم

فيما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له إلى نحو 29 ألف و480 جنيها  للشراء، فيما سجلت الأوقية نحو 2633 دولارًا للشراء.

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