الأهلي يستهدف التعاقد مع هذه الصفقات قبل كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الجديدة التي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل كأس العالم.

وقال الخطيب ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستهدف ضم 4 صفقات مميزة وبعض الاسماء المطروحة بالسوشيال ميديا صحيحة وعلى طاولة التفاوض ولكن ليس جميعهم".

وأضاف: "الأهلي يعلم أن الفيفا سيفتح فترة قيد استثنائية لجميع المشاركين بكأس العالم الأندية من 1 يونيو حتى يوم 10 فقط وستكون مدة التعاقد مع الصفقة 6 شهور على الأقل ولن يلعب بالدوري حيث القيد مغلق".

واختتم: "صفقات الأهلي منهم اثنان اجانب واثنان مصريين في حالة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو وهذا الملف مع محمد رمضان المدير الرياضي وتريزيجيه أول المرشحين وقد يكون حمدي فتحي أو محمد شريف وأحمد عبدالقادر وغير صحيح اهتمامه بمصطفى محمد وصلاح ورونالدو كما زعم البعض وقد يرحل تاو نهائي وإعارة رضا سليم وتاو لو عايز يروح الزمالك ومسموحله في الفترة الحرة هيروح".

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