عاجل.. تغريم عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بتعويض مادي للشاب المصفوع

حوادث
عمرو دياب والشاب
عمرو دياب والشاب المصفوع

 

قضت محكمة جنح التجمع الخامس،  بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الشاب المصفوع من عمرو دياب”.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بإحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح، بتهمة تعديه على شاب من المعجبين وصفعه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الشاب المصفوع من عمرو دياب».

قال عمرو دياب، يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.

أضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

أشار عمرو دياب بأن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

كان الشاب أسامة سعيد قد حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

استمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

قال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

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