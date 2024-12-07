مواقيت الصلاة اليوم في مختلف محافظات الجمهورية

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بوابة الفجر

يحرص الكثيرون على معرفة مواقيت الصلاة في مصر وجميع أنحاء العالم من اجل أداء الصلاة في وقتها المحدد ومتابعة مواقيت الصلاة، وذلك التزامًا بتعليمات دينهم الحنيف التي تضع الصلاة في مرتبة عالية من العبادة. 

الصلاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وقد فرضها الله تعالى على المسلمين كواجب يومي يعزز الاتصال المباشر بين العبد وربه، ويعتبر التزام المسلم بأداء الصلاة في موعدها تعبيرًا عن طاعته لله سبحانه وتعالى، وتقوية للروح الإيمانية. 

أسباب التزام المسلمين بأداء الصلاة في موعدها

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصلاة في وقتها تعلم المسلم النظام والانضباط في حياته اليومية، كما أنها توفر له لحظات من التأمل والسكينة وسط مشاغل الحياة. كما أن الالتزام بمواقيت الصلاة يسهم في توطيد شعور الوحدة بين المسلمين حول العالم، حيث يشتركون في أداء عباداتهم في نفس الوقت، مما يعزز من روح الجماعة والمجتمع الإسلامي.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة  

وقت صلاة الفجر اليوم السبت 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر اليوم السبت 37: 2 م

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء اليوم السبت 6:18 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر اليوم السبت 11:52 ص

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب اليوم السبت 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر اليوم السبت 11:43 ص

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب اليوم 4:51 م

موعد صلاة العشاء اليوم 6:13 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر آليوم السبت 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء اليوم 6:09 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر اليوم السبت 11:41 ص

موعد صلاة العصر اليوم 40: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء اليوم السبت 6:19 م

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