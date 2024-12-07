جامعة حلوان تطلق ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة بين الإعلام والمجتمع

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


تزامنًا مع الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي ندوة تثقيفية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة بين الإعلام والمجتمع".
جاءت الندوة تحت رعاية الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

نُسقت الفعالية من قبل الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والأستاذ محمد القريشي مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

تحدث في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ضمت الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والدكتورة شيماء محمود الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية.

وقدم الإعلامي أيمن عدلي محاضرة ركز فيها على دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة، مشددًا على أهمية حماية المجتمع من الشائعات والحروب النفسية.

من جانبها، تناولت الدكتورة شيماء محمود أهمية دور الأسرة في مكافحة العنف ضد المرأة، مستعرضة الآثار السلبية الناتجة عن العنف الأسري، ومؤكدة على ضرورة نشر المودة والرحمة في العلاقات الأسرية.

هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على خطورة العنف ضد المرأة وتأثيراته السلبية، وتعزيز الوعي بآليات الحماية.

الحروب النفسية العنف ضد المراة خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الخدمة الاجتماعية مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة حلوان

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