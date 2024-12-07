بعد إغلاق معبر جابر.. تعرف على أبرز المعابر الحدودية في سوريا

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معبر جابر الحدودي
معبر جابر الحدودي - الفجر

 


خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت السلطات الأردنية إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا، وسط تصاعد التوترات الأمنية جنوب سوريا وزيادة محاولات التهريب، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة.

أبرز المعابر الحدودية السورية

1. معبر نصيب - جابر (الأردن)

الموقع: جنوب سوريا على الحدود الأردنية.

الأهمية: يُعتبر من أهم المعابر التجارية، حيث يربط سوريا بالأردن ودول الخليج.

 


2. معبر باب الهوى (تركيا)

الموقع: شمال غرب سوريا على الحدود التركية.

الأهمية: يُستخدم بشكل رئيسي لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا، ويُعد أحد أكبر المعابر مع تركيا.

 

3. معبر باب السلامة (تركيا)

الموقع: شمال حلب.

الأهمية: يُستخدم لنقل المساعدات والبضائع، ويخدم مناطق سيطرة المعارضة السورية.

 


4. معبر القائم - البوكمال (العراق)

الموقع: شرق سوريا على الحدود العراقية.

الأهمية: ممر حيوي للتجارة مع العراق، ويستخدمه أيضًا الحجاج العراقيون.

 


5. معبر اليعربية (العراق)

الموقع: شمال شرق سوريا على الحدود مع كردستان العراق.

الأهمية: يُستخدم لنقل السلع والمساعدات إلى مناطق شمال شرق سوريا.

 


6. معبر كسب (تركيا)

الموقع: شمال اللاذقية.

الأهمية: يُعتبر منفذًا مهمًا للتنقل والتجارة بين الساحل السوري وتركيا.

 


7. معبر الجديدة - المصنع (لبنان)

الموقع: غرب دمشق على الحدود اللبنانية.

الأهمية: يُعد البوابة الرئيسية لحركة الأفراد والبضائع بين سوريا ولبنان.

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