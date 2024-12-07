أسعار البنزين اليوم السبت في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود منذ أكتوبر الماضي. هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة جعلت أسعار البنزين 80 تتخطى 13 جنيهًا للتر، مما أثر على محطات الوقود وأدى إلى تساؤلات عديدة حول تأثير هذه الزيادة على المواطنين.

وتقدم بوابة الفجر في هذا التقرير، أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم، مع تسليط الضوء على أهم التعديلات التي طرأت على الأسعار وفقًا لقرار لجنة التسعير.

أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم

تسود حالة من الاستقرار في أسعار الوقود في محطات الوقود اليوم السبت، والتي جاءت كما يلي:

  • بنزين 95: سجل سعره 17 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: سعره 15.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: تم بيعه بسعر 13.75 جنيهًا للتر، مع تجاوز السعر حاجز 13 جنيهًا في المحطات الوقود.
  • السولار: بلغ سعره 13.30 جنيهًا للتر.
  • الغاز الطبيعي للسيارات: وصل سعره إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب.
  • أسطوانة الغاز (12.5 كجم): سجلت سعر 150 جنيهًا.
  • أسطوانة الغاز الكبيرة (25 كجم): بلغ سعرها 200 جنيه.

تحليل تأثير الأسعار على السوق

تشير التعديلات الأخيرة في الأسعار إلى استمرار سياسة التسعير التلقائي للوقود التي تتبعها الحكومة، وهي سياسة تهدف إلى موازنة أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية للنفط. كما أن أسعار بنزين 80 التي تجاوزت 13 جنيهًا، تُعد من أبرز التعديلات التي ما دام كانت محط أنظار المستهلكين، حيث إن هذا النوع من البنزين يعد الأكثر استخدامًا في مصر، ويؤثر بشكل كبير على تكلفة المعيشة.

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