محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت نيجيريا، الثانية بتوقيت القاهرة، بإحدى القاعات المخصصة بفندق الإقامة في مدينة أويو النيجيرية، استعدادًا لمواجهة إنيمبا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاضرة فنية للاعبي الزمالك

وحرص المدير الفني خلال هذه المحاضرة الفنية على شرح جميع النقاط والمواقف الخططية الخاصة بفريق إنيمبا النيجيري.

و قام جوزيه جوميز بشرح العديد من  الجوانب والأفكار الخططية الخاصة بالفريق في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام بطل نيجيريا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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