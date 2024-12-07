جامعة عين شمس تحتل المركز ١٦ عربيًا و٣ محليًا فى تصنيف التايمز

أخبار مصر
أ.د. محمد ضياء زين
أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس تقدمها فى التصنيفات العالمية وتصدرها ضمن  مقدمة الجامعات المصرية والعربية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
حيث أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج تقدم جامعة عين شمس للمركز ١٦  بعد أن كانت فى المركز ٣٣ فى تصنيف ٢٠٢٣ فى تصنيف Times Higher 
Education Arab Ranking
وذلك خلال حفل إعلان النتائج واستلام الدروع بدبى فى ملتقى الجامعات العربية - THE ARAB SUMMIT AND AWARDS
وأكد أ.د. محمد ضياء أن تصدر جامعة عين شمس للمركز الثالث محليًا والسادس عشر عربيًا يأتى   فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، والتعاون  الدولي.
ووجه سيادته التهنئة لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والتعاون المثمر، كما شدد على أهمية مواصلة الجهود لتحسين الأداء والارتقاء بمكانة الجامعة  وتصدرها على المستويين الإقليمي والدولي.

د. غادة فاروق


وأشارت أ.د. غادة فاروق أن إستراتيجية الجامعة فى دعم البحث العلمى والباحثين تهدف   لمعالجة التحديات الإقتصادية والمجتمعية والبيئية التي تواجه الدول العربية ووطننا بشكل خاص ومحاولة حلها من خلال إنتاج المزيد من البحوث القابلة للتطبيق، والتقنيات والابتكارات الجديدة.

وأوضح د. أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات، وتعتمد في تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمي، وهي خمسة محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.
الجدير بالذكر أنه تم تكريم جامعة عين شمس بحفل اقامته منظمة Times Higher Education وتسلم الدرع الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي نيابة عن أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

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