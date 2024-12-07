نائب محافظ الجيزة تتفقد القافلة التنموية الشاملة بمركز الواحات البحرية

شهدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية زوجات ضباط الشرطة واسرهم مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم الخدمات الصحية والتنموية المقدمة لأهالي الواحات البحرية وتكثيف تنظيم القوافل العلاجية.

حيث تفقدت نائب المحافظ القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمستشفى الواحات المركزي بالجيزة وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "ايد فى ايد".

واشارت نائب المحافظ ان القافلة شملت تخصصات "نساء، رمد، باطنة، عظام" وقد تمكنت من توقيع الكشف الطبي علي 445 حالة وتسليم 30 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل 4 من حالات علاج جراحة الاورام للمستشفيات المتخصصة وقد تم توزيع الأدوية للحالات المرضية بالمجان وتستمر فعالياتها حتي غدا السبت.

واشارت هند عبد الحليم ان القافلة التنموية تضمنت تنظيم يوم ترفيهي في ببيت ثقافة الباويطي لعدد (51) طفلاُ وطفلة من ذوي الهمم حيث تم توزيع الهدايا والالعاب علي الأطفال بمشاركة الأمهات البديلات والمشرفات.

كما تضمنت الاحتفالية التى أقيمت برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ووزارة الثقافة عددًا من الفقرات الفنية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال، والتى شملت عرضا للفنون.

واعربت نائب المحافظ عن سعادتها بالتواجد فى مثل تلك الفعاليات وسط الاطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم مؤكدًا على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى عملية واضحة فى مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.

حضر الفعاليات الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية والدكتورة رشا كامل رئيس مجلس ادارة جمعية زوجات ضباط الشرطة واسرهم، والكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور كرم ربيع مدير عام ثقافة الجيزة والدكتورة لميس الشرنوبي رئيس اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

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