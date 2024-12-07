سرق منه مطواة.. حبس حارس عقار قتل طفلا في أكتوبر

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النياب  النيابة العامة، بحبس حارس عقار، لاتهامه بقتل طفل 12بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في أكتوبر.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع حارس عقار اعتدى على طفل 12 عام بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في أكتوبر.

سرق منه

وكشفت التحقيقات، أن الطفل يعمل لدى حارس العقار، وتبين أن الضحية سرق سلاح أبيض (مطواة)  وباعها، فآثار غضبه، فتعدى عليه بالضرب والتعذيب وكيا بالنار، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

مقتل طفل على يد حارس عقار

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 12 سنة، نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب تسبب في مفارقته الحياة بمدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن حارس عقار اعتدى على المجني عليه بالضرب حتى فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاتهام القاتل للمجني عليه بالاستيلاء على سلاح أبيض ملكه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

اعتداء بالضرب ارتكاب الجريمة القبض على المتهم النيابة العامة تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر

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سرق منه مطواة.. التحقيق مع حارس عقار قتل طفلا في أكتوبر
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