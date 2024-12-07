مدير تعليم مطروح تقود وفدًا طلابيا لزيارة قاعدة ٣ يوليو وميناء جرجوب البحري

ترأست نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وفدا طلابيا لزيارة قاعدة ٣ يوليو العسكرية وميناء جرجوب البحري بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام والأستاذ أيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني ولفيف من العاملين بديوان المديرية

وأوضحت وكيل الوزارة أن زيارة القاعدة العسكرية شمال النجيلة تأتي في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها تعليم مطروح بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري ووفق توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف لتعريف الطلاب بالمعالم والمنشأت العسكرية من أجل تعميق الانتماء الوطني لديهم.

وتم خلال الزيارة مشاهدة الطلاب لعرض توضيحي عبر شاشة عرض قاعة المؤتمرات حول مراحل تأسيس قاعدة ٣ يوليو البحرية ودورها في تأمين السواحل المصرية الشمالية الغربية كذلك فيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تم خلاله استعراض التاريخ العريق للقوات البحرية المصرية ودورها الكبير مع نظيرتها البرية والجوية والدفاع الجوي في تحقيق نصر اكتوبر العظيم منذ إثنين وخمسين عاما كذلك دورها المستمر في تأمين المياه الإقليمية المصرية شمالا وشرقا.

وقدمت نادية فتحي الشكر لقيادة القاعدة البحرية للاستقبال الجيد والحفاوة التي وجدها الطلاب خلال زياراتهم كذلك تقديرًا للدور الوطني المؤثر الذي يقوم به ضباط ورجال القوات البحرية لتأمين حدود مصر .

جدير بالذكر أن ميناء ومدينة جرجوب الصناعية الذي يقع على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح شمال النجيلة إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط فهو يتصل بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي فهو الأقرب لسواحل أوروبا ويربط قارة أوروبا بإفريقيا وجاء تطوير الميناء لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية ونافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة والمساهمة في خلق مجتمع عمراني مستدام يوفر آلاف فرص العمل.