طبيب الزمالك يطمئن على ترتيبات بعثة الفريق في نيجيريا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على كافة الترتيبات والتفاصيل الطبية الخاصة ببعثة الفريق في نيجيريا، استعدادًا لمواجهة إنيمبا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الزمالك يطمئن على بعثة الفريق

وقام رئيس الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على الترتيبات الطبية الخاصة بجميع أفراد البعثة.
وحرص الدكتور محمد أسامة على التنسيق مع الدكتور عمر عادل طبيب التغذية والشيف شريف صابر، فيما يخص الأغذية الخاصة باللاعبين خلال رحلة نيجيريا.

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ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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