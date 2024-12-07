عاجل.. حجز استئناف 4 متهمين بخلية داعش كرداسة للنطق بالحكم

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهمين احمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف احمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال احمد ابو سنه واسامه حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية داعش كرداسة ".. لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام إلى جماعه ارهابيه إلى خليه داعش كرداسه.. حيث عاقبت اثنين بالاعدام شنقًا والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من نهايه تنفيذ العقوبه المقضي بها

وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين وتعديلاتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

و أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم كل من:

ياسر يحي سعيد ابو تريكة وعلي عياد علي شنن

وقضت المحكمة بمعاقبه احمد عبد الفتاح عبد الله بالسجن المشدد لمده 15 عام ومعاقبه مصطفى جلال احمد ابو سنه واسامه حامد حسين البدوي بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومعاقبه يوسف احمد عبد الله عبد الفتاح بالسجن المشدد لمده خمس سنوات

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.