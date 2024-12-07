والد الطفلة مكة المقتولة يكشف تفاصيل مثيرة في منشأة القناطر

حوادث
الطفلة مكة الضحية
الطفلة مكة الضحية

كشف والد الطفلة، تفاصيل جديدة حول قتل طفلته "مكة وليد فرحات" البالغة من العمر 5 سنوات، وتبين أن جثة الطفلة مذبوحة ومقطعة إلى أشلاء

والد الطفلة مكة يكشف تفاصيل

وأضاف والد الطفلة، أن تم استدراج الطفلة لأحد العقارات عن طريق سيدة مستغلة ان ذلك الوقت كان تقوم بنقل أثاثها من منزل والد الطفلة التي كانت تستأجرة، وبعد استدراجها قامت بقتلها داخل شقة جديدة بقرية وردان ذبحًا باستخدام آلة حادة، ثم قطعت أجزاءها إلى آشلاء، حيث أعضائها مفقودة، والرأس منفصلة عن الجسد.
 

وتباشر النيابة العامة، التحقيق في مقتل الطفلة "مكة وليد" 7 سنوات، وملقاه بجانب المعهد الديني بأحد شوارع منشأة القناطر

تشريح جثة الطفلة

وأمرت النيابة، بتشريح جثة الطفلة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء

فحص المشتبه بهم

وتفحص الجهات الأمنية، المشتبه بهم، لكشف هوية المتهم، ومن بين المشتبه بهم، سيدة جاري تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة تورطها في ارتكاب الجريمة من عدمه.

مقتل طفلة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفلة وتدعى "مكة وليد" 7 سنوات في عقدها الأول مقتولة وملقأة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

مقتل طفلة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تم تحديد هويتها.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة  ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وأفراد أسرتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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