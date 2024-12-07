ما هي عاصفة "دارا" التي عطلت الحياة في بريطانيا؟

عاطفة دارا.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا نادرًا باللون الأحمر مع اقتراب عاصفة " دارا "، التي يُتوقع أن تضرب جنوب غرب إنجلترا وويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقعات برياح عاتية تصل سرعتها إلى 90 ميلًا في الساعة وأضرار واسعة النطاق، مما يهدد حياة السكان والبنية التحتية.

مخاطر العاصفة



حذر خبراء الأرصاد من احتمالية تطاير الحطام وسقوط الأشجار، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح.

كما يُتوقع أن تتسبب الرياح في أضرار كبيرة للمباني، بما في ذلك تطاير الأسطح وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي العاصفة إلى تعطيل حركة المرور عبر الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، إلى جانب أمواج عاتية قد تضرب المناطق الساحلية، مما يعرض المنازل والبنية التحتية البحرية للخطر.

تصريحات مكتب الأرصاد



في بيان صادر عن مكتب الأرصاد، أكد الخبراء أن العاصفة ستبدأ صباح السبت برياح شديدة القوة تعبر بحر أيرلندا، حيث ستصل أقصى سرعتها على سواحل جنوب وغرب ويلز.

وأضاف البيان أن الرياح ستتراجع تدريجيًا بعد ظهر السبت، ولكن التحذيرات البرتقالية ستظل قائمة حتى ساعات المساء، بسبب استمرار الرياح القوية والأمواج المرتفعة في قناة بريستول والمناطق المجاورة.

الإجراءات الوقائية للسكان

حث مكتب الأرصاد السكان في المناطق المتأثرة على:

-البقاء في المنازل وتجنب التنقل غير الضروري.

-تثبيت الأشياء القابلة للتطاير في المنازل والحدائق.

-الاستعداد لاحتمالية انقطاع التيار الكهربائي.

-كما نصح السكان القريبين من السواحل بالابتعاد عن المناطق المكشوفة، لتجنب مخاطر الانجراف إلى البحر.



المناطق المشمولة بالتحذير الأحمر



التحذير الأحمر، الذي يستمر من الساعة 3 صباحًا حتى 11 صباحًا يوم السبت، يشمل المناطق التالية:

جنوب غرب إنجلترا: بريستول، سومرست، ديفون، جنوب غلوسترشاير.

ويلز: كارديف، سوانزي، بريدجيند، ومناطق أخرى مثل سيريديجيون وبيمبروكشاير.



خطر داهم وتحديثات مستمرة



دعا مكتب الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الإخبارية، لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحفاظ على السلامة العامة.