"ابتكارات تكنولوجية في طب الفم وأمراض اللثة بعين شمس"

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د. كريم البطوطي عميد
د. كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان


تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، افتتح ا.د كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان فعاليات اليوم العلمي لقسم طب الفم وأمراض اللثة، بحضور ا.د داليا القرشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د نيڤين حسن عز الدين رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس.

اكد ا.د. كريم البطوطي إن إدارة الكلية تحرص علي بناء اعضاء هيئة التدريس علميًا وعمليًا بشكل متكامل، مشيرا إنه من هنا جاءت فكرة اليوم العلمي لكل قسم من اقسام الكلية، إلى جانب التعاون مع مختلف الصحية والصناعية، إلى جانب كليات طب الاسنان بمختلف الجامعات

تناول اليوم أحدث الابتكارات في زراعة الأسنان وجراحات اللثه واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالروبوتات الطبية والزراعة بالدليل الجراحي وتطبيقات الليزر في جراحات وعلاجات اللثة وحول الزرعات؛ وكذلك الأبحاث المسجلة داخل القسم فى استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض اللثة والفم.

الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس عميد كلية طب الأسنان عين شمس كلية طب الأسنان استخدام التكنولوجيا الحديثة

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