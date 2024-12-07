إستهدفوا محكمة مصر الجديدة.. تأجيل 41 متهم بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"

حوادث
محكمة مصر الجديدة
محكمة مصر الجديدة

 


قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة..  لجلسة 28 يناير المقبل للإطلاع والإستعداد بناء علي طلب الدفاع.

 

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

 

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.

اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.

وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.

البعثات الدبلوماسية العمليات النوعية العناصر الإرهابية المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول النيابة العامة تفجير مكتب عناصر الإرهاب لجان العمليات النوعية محكمة مصر الجديدة مجمع محاكم بدر

مواد متعلقة

عاجل.. تغريم عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بتعويض مادي للشاب المصفوع

عاجل.. حجز استئناف 4 متهمين بخلية داعش كرداسة للنطق بالحكم

النيابة العامة تُجري معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية

عاجل.. إدراج 15 إخوانيًا على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام الأردني لبحث تعزيز التعاون القضائي

بعد حكم النقض.. أسرة الإعلامية شيماء جمال تطالب بتعويض 30 مليون جنيه

إحالة أوراق سفاح سنبو زفتي إلي المفتي تمهيدًا لإعدامه

النيابة العامة تتابع الإجراءات المتخذة من محافظة الإسكندرية بشأن حوادث انهيار شرفات المباني
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني .. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - مصر ترد بقوة على تقرير Wall Street Journal: لا صحة لمزاعم دعوة الرئيس السوري للمغادرة وتشكيل حكومة في المنفى

يلا شوت Ahly اليوم.. بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا