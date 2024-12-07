محافظ الدقهلية: دمج النباشين بمنظومة الجمع لتوفير حياه كريمه لهم والحفاظ على النظافة

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محافظ الدقهلية وسط
محافظ الدقهلية وسط المواطنين خلال جولته بدكرنس


واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت جولاته المفاجئة علي المراكز والمدن والاحياء للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تفقد مستوي النظافه بشوارع مدينة دكرنس والاشغالات، والتقي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن مستوي النظافه والخدمات المقدمة وطالبهم بالحفاظ علي نظافة الشوارع من خلال القاء القمامة داخل الصناديق المتخصصه لها.
جاءت الجولة بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.
ووجه " مرزوق " لرئيس مركز ومدينة دكرنس مشددًا بتكثيف أعمال النظافة ورفعها أول بأول، وزيادة أعداد الصناديق لمنع إلقاء القمامة علي الأرصفة والجزر الوسطي بالشوارع لتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وشدد علي رفع الاشغالات من شوارع المدينة وتسهيل الحركه المروريه للمواطنين والسيارات.
كما وجه " المحافظ " لرئيس مدينة دكرنس بدمج النباشين بمنظومة النظافه والجمع المنزلي، لتوفير حياه كريمه لهم والحفاظ علي نظافة الشوارع وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينه، حيث التقي بعدد من النباشين وطالبهم بعدم فرز القمامه خارج الصندوق مؤكدًا لهم علي دعمه لتوفير مصدر رزق لهم ولأسرتهم ولكن وفقًا للضوابط والشروط التي تضمن نجاح منظومة النظافه.

دمج النباشين بمنظومة النظافه والجمع المنزلي لتوفير حياه كريمه لهم

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