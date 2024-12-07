النقض توقف تنفيذ حكم إلزام سموحة بسداد 5 مليار



قررت محكمة النقض اليوم قبول الطعن المقدم من نادى سموحه على حكم الاستئناف الذى يقضى بسداد النادى 5 مليار لصالح هيئة الإصلاح الزراعى كما قررت المحكمة ايقاف تنفيذ الحكم.

وقال الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الحكم يعتبر خطوة كبيرة نحو مشكلة الإصلاح.

ووجه الغنيمى الشكر للجنة القانونية بالنادى على المجهود الذى بذلوه فى هذا الملف.

ووجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأعضاء النادي على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية، التي تمثل الركيزة الأساسية لتجاوز كافة التحديات، كما أعرب المجلس عن تقديره العميق للجنة القانونية بالنادي، وعزت الصادق وأ حمد الرفاعي على جهودهم الكبيرة في هذا الملف، والتي أثمرت عن صدور هذا الحكم الهام.