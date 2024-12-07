وزير الشباب والرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة العمل في إنشاء استاد النادي المصري

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وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة العمل في إنشاء ا

 

 

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إقامة اجتماع غد الأحد في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشركه المنفذه، لمتابعة العمل في استاد النادي المصري وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وكان الدكتور محمود حسين قد نسق مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن يكون هذا الاجتماع في بورسعيد في وجود جميع اعضاء المنظومه المشاركه لمناقشة سير العمل في مشروع إنشاء استاد النادي المصري،بمحافظة بورسعيد، والذي استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الإجتماع سيكون بحضور جميع أعضاء المنظومة المشاركين في بناء الاستاد وهم: وزير الشباب 
والرياضة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، محافظ بورسعيد، الشركة المنفذة "وادي النيل"، ⁠استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، ممثل النادي المصري.


يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان تم الاتفاق عليها في الإجتماع الأخير في الوزارة أن يتم الإجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد.


وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يعقب الاجتماع زيارة ميدانية لموقع النادي، ومؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة.

اشرف صبحي استاد النادي المصري الشباب والرياضة لجنة الشباب والرياضة

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