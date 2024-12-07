جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2024.

هالاند يقود هجوم السيتي أمام كريستال بالاس في البريميرليج

ويستضيف ملعب سيلهورست بارك، المواجهة القوية بين المان سيتي وكريستال بالاس، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة البريميرليج.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإنجليزي روبرت جونز.

وقد أعلن الإسباني بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لفريق مانشستر سيتي، وجاء كالتالي:-

▪︎ حراسة المرمى: أورتيجا.

▪︎ خط الدفاع: ووكر- دياز - جفارديول - لويس.

▪︎ خط الوسط: جوندوجان- برناردو - دي بروين.

▪︎ خط الهجوم: سافينيو - نونيس - هالاند.

البدلاء: إيدرسون - كارسون - غريليش - دوكو - رايت - سيمبسون - بوسي - أورايلي - ماكاتي - ويلسون - إسبراند.

ويحتل المان سيتي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في البريميرليج

ويمكنكم مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD 1.