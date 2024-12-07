حبس التيك توكر كروان مشاكل في قضية جديدة

حوادث
كروان مشاكل
كروان مشاكل

قضت محكمة جنح حدائق القبة بحبس التيك توكر  كروان مشاكل شهرين بتهمة نشر اخبار كاذبة عن مياة النيل

القبض على كروان مشاكل
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر  كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهام التيك توكر  كروان مشاكل بالسب والقذف.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة  كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

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