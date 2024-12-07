حيلة عصابة تخصصت في النصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالزيتون

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متهمين


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالزيتون.

وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية بالمنوفية وموظفين بالشركة يفيد بتضررهم من شخص لسابقة اتفاقه معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالي محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكل" قام بمغافلتهم والاستيلاء عليها وفر هاربًا دون سداد قيمتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" - مبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأشاروا إلى تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على مالكي المصانع، وارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

حوادث الفجر 3 وقائع سرقة التحريات وجمع المعلومات النصب النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي

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