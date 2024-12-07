عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

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خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

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