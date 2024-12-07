وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع توثيق

نفاذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، توجه اليوم السبت الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الدقهلية لإجراء جولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، وكان فى استقبال سيادته بديوان عام المحافظة السيد اللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والسيد الدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.

وعقب ذلك توجه سيادته إلى مبنى محكمة استئناف المنصورة، وعقد لقاء مع السيد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، والسيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

ثم قام سيادته يرافقه الحاضرون بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية والأسرة وغرف المداولة، كما تفقد سيادته المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب السادة رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد سيادته استراحة السادة القضاة، كما تفقد استراحة السادة المحامين بعد تجديدها، كما التقى عددًا من السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم السادة القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

كما افتتح سيادته مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.

وعقد سيادته لقاء مع السادة قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور السيد المستشار/ حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، والسادة مساعدى الوزير المعنيين، والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، والسيد المستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية، والسيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، والسيد محامي عام أول نيابات استئناف المنصورة، والسيد محامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، والسيد محامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، والسيد محامى عام نيابة شمال المنصورة، والسيد محامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة، وفى اللقاء أكد سيادته على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائمًا.

كما التقى سيادته بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم.

وفي ختام الجولة استمع سيادته إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.

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