بسبب إطلالة.. نرمين الفقي تتصدر التريند

تصدرت الفنانة نرمين الفقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت مجموعه من الصور من أحدث ظهور لها.

سبب تصدر نرمين الفقي التريند

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها على موقع إنستجرام، مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها، وظهرت بـ إطلالة جريئة، وعلقت: "يوم جميل للجميع".

إطلالة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي بفستان أنيق طويل باللون الأزرق ومفتوح من ناحية الصدر وبه فتحة من ناحية القدمين، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بطريقة جذابة لفتت أنظار الجمهور إليها.

تعليقات الجمهور مع إطلالة نرمين الفقي

وجاءت بعض تعليقات الجمهور علي صور نرمين الفقي، كالتالي: "الملكة، جميلة، قمر، ما شاء الله، عندما يتألق الأزرق، جميلة الجميلات، قمراية، ربنا يحميكي".

آخر أعمال نرمين الفقي

وكان آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمودالليثي، تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

علاقة نرمين الفقي بـ والدها

ويذكر ان نرمين قد تحدثت من قبل فى لقاء تلفزيوني عن والدها وأنها لم تلتقى به حتى عمر الـ16 عاما، وقالت وقتها: "عشت مع جدى وجدتى، وكنت طفلة صغيرة لما كبرت وعرفت إن والدى ووالدتى مطلقين وهو مسافر خارج مصر، جلست 16 سنة لم أشاهد والدى، وفي سن الـ16 كان بداية مرض والدتي بورم فى المخ، كان لا بد من سفر والدتي إلى الخارج لإجراء عملية، وكنت في ثانوية عامة وعشت وقتها مع عمتي، التي أعطتني كمية كبيرة من الحب والعطاء، وبالصدفة حضر والدي من بلجيكا وشاهدت والدي لأول مرة وحاوطنى بحبه الكبير وربنا يديله صحة وطول العمر، آخر كام سنة بقى جوايا ليه حب كبير، واستطعت أن أتجاوز ذلك الموقف مع والدى".