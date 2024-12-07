الإثنين المقبل.. تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنه في اطار التنسيق الدوري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فقد تم الاتفاق علي تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتي تحظي بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بشارع السوق الجديد بحي العمرانية للوقوف علي التجهيزات اللازمة قبل بدء أعمال تشغيله يوم الاثنين الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٤  . 
وقد كلف المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.
وأشار النجار ان السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية. 
وأوضح محافظ الجيزة ان هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

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