"إيسنا": اجتماع طارئ للجنة البرلمانية في مجلس الأمة الإيراني لبحث الوضع في سوريا

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علم إيران - أرشيفية
علم إيران - أرشيفية

 أفادت وكالة "إيسنا" بعقد اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي اجتماعا طارئا في طهران بعد ظهر اليوم لبحث التصعيد المستمر في سوريا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أمس الجمعة أن زعيم جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية أبو محمد الجولاني اعترف للمرة الأولى منذ بداية هجوم المسلحين في سوريا بأن هدفهم هو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وفي 29 نوفمبر الماضي شن إرهابيو "تحرير الشام" وعدد من التشكيلات المنضوية تحت ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة هجوما واسع النطاق من شمال إدلب باتجاه حلب وحماة.

وفي 30 نوفمبر أصبحت حلب تحت سيطرة الإرهابيين، وفي 5 ديسمبر غادرت القوات السورية حماة التي استولى عليها المسلحون أيضا، كما انسحبت قوات الجيش السوري في وقت لاحق من مواقع متفرقة في محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا.

أبو محمد الجولاني الرئيس السوري بشار الأسد المعارضة السورية قوات الجيش السوري
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