فريق طبي بأطفال بنها التخصصي ينقذ حياة طفلة ابتلعت جزء من "براية"

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مستشفى الأطفال ببنها
مستشفى الأطفال ببنها

أعلن مستشفى بنها التخصصي للأطفال، نجاح فريق طبي في استخراج جسم غريب من معدة طفلة 7 سنوات، ترددت لاكثر من مرة على عيادات بعض الأطباء الباطنة والمستشفيات حتى جرى تشخيص الحالة عبر الأشعة وتمكن الفريق من استخراج قطعة من براية تسببت في آلام مبرحة للمريضة وتماثلت الآن للشفاء.

وكشف بيان من المستشفى، أنه حضرت طفله 7 سنوات بصحبه الأهل إلى عيادة الجراحة بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها وعرضت الشكوى المتكررة وهو ألم شديد بالمعدة وترجيع متكرر.

أوضح البيان أنه على الفور جرى حجز الحالة بالمستشفى، وجرى عمل اللازم من إشاعات وتحاليل وجرى تشخيص الحالة بوجود جسم غريب داخل المعدة وعلى الفور جرى دخول الطفلة إلى غرفة العمليات.

وجرى استخراج قطعة معدنية حادة من برايه القلم الرصاص من جدار المعدة باستخدام منظار الجهاز الهضمي وقام الأهل بتوجيه كل الشكر والعرفان للفريق الطبي وكل من تعاون في إنقاذ حياة طفلتهم.

فيما وجهت إدارة المستشفى في بيانها الشكر للفريق الطبي المشارك في الجراحة، الدكتور محمد محمد متولي نائب المدير ورئيس الفريق الطبي واستشاري جراحة الأطفال والدكتور عمرو عبدالملاك استشاري جراحة الأطفال والدكتور بكر نيروخ اخصائي جراحة الأطفال والدكتورة وسام نسيم نائب جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء حمدي استشاري التخدير.

مستشفى الأطفال ببنها

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