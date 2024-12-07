"حمادى" يفتتح معرض بداية جديدة لرياض الأطفال بمنطقة سوهاج الازهرية

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، المعرض السنوي الخامس «بداية جديدة لبناء الإنسان» للوسائل التعليمية والذي نظمته إدارة رياض الأطفال برئاسة الدكتورة لبنى السيد علي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية«بداية»، وسط حضور ممثلي القيادات التنفيذية بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة وبيت العائلة المصرية وقيادات المنطقة والعديد من الحضور.

بداء الافتتاح بالسلام  بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وما تيسر من آيات الذكر الحكيم وابتهالات وفقرات متنوعة قدمها أطفال روضات معاهد منطقة سوهاج الأزهرية، وفى كلمته الترحيبية وجَّه رئيس المنطقة الشكر والتقدير للحضور للمشاركة بافتتاح المعرض، معربًا عن تقديره واعتزازه لحرصهم على مشاركة الأزهر بسوهاج أنشطته وفعالياته.

وأوضحت الدكتورة لبنى السيد علي، أن توجه رياض الأطفال بالمنطقة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية والإدارة العامة لرياض الأطفال هو المشاركة الفاعلة والابتكار فى الوسائل التعليمية بما يثرى العملية التعليمية والتأثير الإيجابى فى نفوس الأطفال، وعقب انتهاء الفقرات قام رئيس المنطقة بافتتاح المعرض وتفقد الأعمال والوسائل التعليمية، واستمع لشرح المعلمات حول أهداف الوسائل وكيفية توصيل رسائلها للتلاميذ.

سوهاج محافظة سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية حمادي افتتاح بداية جديدة

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