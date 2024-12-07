العلاج الحر تستهدف 600منشأة خاصة وتوصي بغلق 53 مخالفة بالدقهلية

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حملات العلاج الحر
حملات العلاج الحر


أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال حملات موسعة الشهر الماضى بإغلاق 53 منشأة طبية خاصة مخالفة  . 
وأوضح وكيل الوزارة أن حملات فريق العلاج الحر خلال نوفمبر تضمنت المرور على على مايزيد عن 600منشأة من بينها 282 عيادة خاصة، و25 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 134  مركزًا طبيًا ومعملًا.
وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملات  تأتي فى إطار تشديد الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر الماضى قد شهد فحص 12 شكوى إضافة إلى إصدار قرارات إعادة فتح لـ 22 منشأة عقب استيفاء الاشتراطات الصحية  .
كما أشار "فؤاد" إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتا إلى  ترخيص 59 منشأة طبية خلال شهر نوفمبر  بعد إجراء المعاينات اللازمة.
 

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