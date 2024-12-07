100 يوم رياضي..ختام بطولة خماسى كرة القدم بكلية التربية الرياضية بسوهاج

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كلية تربية رياضية
كلية تربية رياضية

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات بطولة خماسي كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة طلبة، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة 270 طالب من مختلف الكليات، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية فى إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة، والتى تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الطلابية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واعتبارها جزء لا يتجرأ من روتين الحياة اليومي، لما لها من تأثير إيجابي على الصحة العقلية والبدنية، وتجديد النشاط والحيوية لدى الطلاب.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ممارسة الأنشطة الرياضية تساهم فى إتاحة الفرصة امام أكبر عدد من الطلاب لإظهار قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات البدنية بين المشاركين داخل الملاعب،الأمر الذي يساهم فى غرس قيم الانضباط والتنافس الشريف، والعمل الجماعي، والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للألعاب الرياضية.

وأشار الدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن نتائج نهائي مباريات بطولة خماسي كرة القدم أسفرت عن فوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني، وحصول فريق كلية التجارة على المركز الثالث.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه فى ختام بطولة الكرة الطائرة، انتهت المباريات بفوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية تكنولوجيا التعليم بالمركز الثاني.

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