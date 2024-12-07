ياسر إدريس: أشعر بالفخر عند تحقيق أي إنجاز لبلدي مصر وبشعر بالفخر بعد حصد الميداليات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

صرح المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، ورئيس اللجنة الأولمبية، عبر برنامج أبطال بلس أنه فخور بكل إنجاز يحققه لبلده مصر، وكشف أن اللاعبين تبذل مجهود كبير لكي تحقق بطولة وأرقام في الأولمبياد.

وأوضح ياسر إدريس:" أن هذا الإنجاز في حد ذاته بطولة إنما بالطبع البطولات تكلل بالميداليات، الوصول إنجاز ولكن الانجاز الأكبر الميداليات والوصول للنهائيات".

واستكمل حديثه:" في لعبة الغطس نمتلك اللاعبة مها عامر حاصلة على المركز الثالث في بطولة العالم لكنها بتقفل على بطولة العالم في متر متحرك، لكنها تمتلك فرصة تحقيق إنجاز كبير".

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وأكمل حديثه:" البطل الاولمبي بيحتاج جهد كبير والتزام فترة طويلة في التدريب لكي يستطيع تحقيق الميداليات ".


واستطرد:" أفرح عندما احقق لبلدي مصر إنجاز كبير، وبشعر بالفخر بعد تحقيق الميداليات والشعب المصري بيشعر بفخر".

وواصل حديثه:" أكثر ميداليات شعرت بالفرح بها الميداليات التي تخص اتحاد السباحة والاولمبي الميداليات اللي حققناها في باريس، مثل احمد الجندي اللي حصد الذهب وسارة سمير حصدت الفضة ومحمد سيد حصل على البرونزية".

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