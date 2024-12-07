عاجل - الرئاسة السورية تنفي شائعات مغادرة الأسد وتؤكد متابعته لمهامه من دمشق

عربي ودولي
الجمهورية العربية
الجمهورية العربية السورية

نفت الرئاسة السورية صحة الأخبار المتداولة عن مغادرة الرئيس بشار الأسد العاصمة دمشق، ووصفت هذه الادعاءات بأنها جزء من حملة تضليل مستمرة تستهدف الدولة السورية. وأكدت أن الرئيس الأسد يواصل أداء مهامه الوطنية والدستورية من العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الأخبار والمواقف الرسمية تصدر حصريًا عن منصات الرئاسة والإعلام الوطني السوري.

وشدد البيان على أن هذه الشائعات ليست جديدة، إذ اعتمدت بعض وسائل الإعلام الأجنبية على أساليب مشابهة خلال سنوات الحرب لتأليب الرأي العام السوري وخلق حالة من البلبلة. وأكدت الرئاسة أن الهدف من هذه الأكاذيب هو التأثير على الاستقرار الداخلي، مؤكدة وعي الشعب السوري تجاه مثل هذه المحاولات.

 

 

الرئاسة السورية بشار الأسد شائعات دمشق التضليل الإعلامي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني .. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - مصر ترد بقوة على تقرير Wall Street Journal: لا صحة لمزاعم دعوة الرئيس السوري للمغادرة وتشكيل حكومة في المنفى

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي